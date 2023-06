Λίγα 24ωρα έπειτα από την ανακοίνωση της αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν οι πρωταθλητές Γαλλίας έχουν χάσει ήδη 2 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Μετά από μια διετία στην πόλη του φωτός ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον κυκλοφορεί στην αγορά ως ελεύθερος. Στις 3 Ιουνίου οι πρωταθλητές Γαλλίας ανακοίνωσαν πως ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του και έκτοτε τα νούμερα στα Social Media των Παριζιάνων έχουν πάρει την... κάτω βόλτα.

Το καλοκαίρι του 2021 η άφιξη του Μέσι στους Παριζιάνους «εκτόξευσε» τη σελίδα τους στο Instagram, καθώς από 38 εκατομμύρια followers έφτασε τους 70 εκατομμύρια. Μόλις λίγα 24ωρα μετά το διαζύγιο με τον αρχηγό της Αλμπισελέστε οι οπαδοί του τον ακολούθησαν στην έξοδο, καθώς μέχρι στιγμής 2 εκατομμύρια χρήστες έχουν σταματήσει να ακολουθούν την Παρί στα Social Media. Και η πτώση συνεχίζεται...

PSG have lost 2 million followers on Instagram since Lionel Messi announced his departure from the club last week 📉📱



