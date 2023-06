Τέλος εποχής στη Μαρσέιγ για τον Ιγκόρ Τούντορ μετά από μόλις μία σεζόν, με τον Κροάτη τεχνικό να ανακοινώνει ο ίδιος πως δεν θα συνεχίσει στους Μαρσεγιέζους. Φαβορί για τη διαδοχή του ο Μαρθελίνο.

Μόλις έναν χρόνο διήρκεσε το κεφάλαιο Ιγκόρ Τούντορ στη Μαρσέιγ, καθώς ο Κροάτης τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν τo ερχόμενο Σάββατο (3/6, 22:00).

Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου πως δεν θα συνεχίσει στους Μαρσεγιέζους τη νέα χρονιά, όπως προέβλεπε το συμβόλαιό του και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας του.

Η Μαρσέιγ παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα πρωταθλητισμού, τερμάτισε εν τέλει στην 3η θέση κι έχασε το εισιτήριο του Champions League από την εντυπωσιακή Λανς.

Πλέον, ο Τούντορ θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρών υποψηφιοτήτων για τον πάγκο της Γιουβέντους αν αποχωρήσει ο Μαξ Αλέγκρι. Από την άλλη, για τον πάγκο της Μαρσέιγ «παίζει» δυνατά το όνομα του Μαρθελίνο.

Official, confirmed: Igor Tudor will leave Olympique Marseille, he’s not staying at the club. 🚨⚪️🔵 #OM



Pablo Longoria. “We accepted Igor’s decision. We’re thankful for his good job and his respect, we’re very happy of the season we spent together”. pic.twitter.com/tOpiXL0Slu