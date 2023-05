Ο Νεϊμάρ βρίσκεται στην έξοδο από την Παρί Σεν Ζερμέν και έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από τουλάχιστον τρεις ομάδες της Premier League ενόψει καλοκαιριού.

Τα άνω κάτω έρχονται το ερχόμενο καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λιονέλ Μέσι μετά από μια διετία θα αποχωρήσει από το Παρίσι, ενώ υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για τον Νεϊμάρ, τόσο από πλευράς του κλαμπ όσο και από τους οπαδούς, οι οποίοι φρόντισαν να την εκφράσουν με την... επίσκεψη στο σπίτι του.

O Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025, ενώ η συμφωνία των δυο πλευρών περιλαμβάνει και οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η διοίκηση των Καταριανών είναι ανοιχτή ακόμα και σε δανεισμό του 31χρονου εξτρέμ, με οψιόν αγοράς. Η αποχώρηση του Νεϊμάρ θα βοηθήσει την Παρί και σε ότι αφορά το Financial Fair Play.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ ο αρχηγός της Σελεσάο έχει αρκετούς... θαυμαστές στην Premier League και δεν αποκλείεται στα 31 του χρόνια να δοκιμάσει τις αντοχές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Βραζιλιάνος αρέσει στους Σαουδάραβες της Νιούκαστλ και κρίνεται ως το ιδανικό «μπαμ» που θα συνοδεύσει την επιστροφή της ομάδας στο Champions League, βρίσκεται στη λίστα του Τοντ Μπόελι, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει και το καλοκαίρι τις... ξέφρενες σπατάλες, ενώ είναι ο πρώτος στόχος του Σεΐχη Αλ Θανί εφόσον ολοκληρώσει την αγορά των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

