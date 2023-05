Η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να ενισχύσει τα μέτρα τόσο στα σπίτια των Μέσι, Νεϊμάρ και Βεράτι όσο και στo προπονητικό κέντρο του κλαμπ λόγω του τεταμένου κλίματος στις τάξεις των οπαδών.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν «βράζουν». Οι Ultras των πρωταθλητών Γαλλίας τα προηγούμενα 24ωρα συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ομάδας, απαίτησαν παραιτήσεις, τα «έχωσαν» στον απείθαρχο Λιονέλ Μέσι και... επισκέφτηκαν το σπίτι του «αδιάφορου» Νεϊμάρ, ζητώντας να φύγει από την ομάδας τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία η διοίκηση των Παριζιάνων έχει αποφασίσει να αυξήσει τα μέτρα προστασίας τόσο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας όσο και στα σπίτια των Μέσι, Νεϊμάρ και Βεράτι για να αποφευχθούν τυχόν.... ακρότητες. Οι οργανωμένοι αναμένεται να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες τους και τα επόμενα 24ωρα μέχρι να δουν πραγματική αντίδραση από την ομάδα τους.

