O πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Ζόρζε, με story στον προσωπικό του λογαριασμό του στο Instagram διέψευσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας μεταξύ του γιού του και της Αλ Χιλάλ, τονίζοντας πως η απόφαση του θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Το «σίριαλ» για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι έχει ακόμα πολλά επεισόδια. Γαλλικά μέσα έκαναν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στον Αργεντινό σούπερ σταρ και την Αλ Χιλάλ αντί μυθικού συμβολαίου της τάξης των 365 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η απάντηση από την πλευρά του Pulga δεν άργησε να έρθει.

O πατέρας και εκπρόσωπος του Μέσι, Ζόρζε, με stoy που ανέβασε στο Instagram διέψευσε τα δημοσιεύματα περί... αστρονομικής συμφωνίας του αρχηγού της Αλμπισελέστε με την Αλ Χιλάλ και ξεκαθάρισε πως η απόφαση του θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Το story του Ζόρζε Μέσι:

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με κανένα σύλλογο για την επόμενη χρονιά. Η απόφαση δεν θα ληφθεί πριν ο Λιονέλ ολοκληρώσει τη σεζόν. Μόλις τελειώσει η σεζόν, θα είναι καιρός να αναλύσουμε και να δούμε τι υπάρχει και μετά να πάρουμε μια απόφαση.

Πάντα υπάρχουν φήμες και πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του Λιονέλ για να αποκτήσουν φήμη, αλλά η αλήθεια είναι μόνο μία και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα με κανέναν. Ούτε προφορικά, ούτε υπογεγραμμένα, ούτε συμφωνημένα, και δεν θα υπάρξει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μου φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού προς τα μέσα ενημέρωσης όπου απαντούν, ότι υπάρχουν εκείνοι που εξαπατούν συνειδητά και εσκεμμένα, χωρίς να παρέχουν καμία απόδειξη των ισχυρισμών τους και θέλουν να μετατρέψουν οποιαδήποτε κακόβουλη φήμη σε είδηση ή αυτοί που κατευθύνουν πληροφορίες υπέρ κάποιων και των συμφερόντων τους. Θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί δεν αντιπαραθέτουν τις πληροφορίες... δεν θέλουν μια αλήθεια να καταστρέψει τις ειδήσεις τους».

