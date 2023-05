Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Parisien είναι πιθανό ο Λιονέλ Μέσι και η Παρί Σεν Ζερμέν να λύσουν τη συνεργασία τους πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.

Σε ρήξη έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Λιονέλ Μέσι. Ο Γάλλος σταρ ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία χωρίς άδεια, η διοίκηση του κλαμπ τον τιμώρησε αφήνοντας τον εκτός ομάδας για δυο εβδομάδες και πλέον είναι δεδομένο πως οι δρόμοι τους θα χωρίσουν το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά από δύο χρόνια συνεργασίας, με τον Pulga έχει μπροστά του τις επιλογές της Αλ Χιλάλ, της Ίντερ Μαϊάμι και της Μπαρτσελόνα με «ψαλίδι» της τάξης των 66% στις αποδοχές του.

Η Parisien πήγε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού μέσου οι δυο πλευρές ενδέχεται να τερματίσουν πρόωρα της συνεργασία τους μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Με βάση αυτά τα δεδομένα είναι πολύ πιθανό η εντός έδρας ήττα από τη Λοριάν να ήταν η τελευταία εμφάνιση του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Συνολικά ο Μέσι μέτρησε 31 γκολ και 34 ασίστ σε 71 εμφανίσεις με τους Παριζιάνους.

🚨 Leo Messi could potentially terminate his contract with PSG within the next 10 days.



He may not return to training and could even reach an agreement to end his time at the club early.



(Source: @le_Parisien) pic.twitter.com/SDI14A1Z0M