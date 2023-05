Το διαζύγιο του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν φαντάζει αναπόφευκτο και η Αλ Χιλάλ είναι αποφασισμένη να τον... προσγειώσει στη Σαουδική Αραβία, προσφέροντάς του 450 εκατομμύρια ευρώ για έναν χρόνο!

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να ακολουθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία; Κανείς δεν ξέρει, όμως η Αλ Χιλάλ δείχνει έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον πείσει να αλλάξει ήπειρο.

Όπως όλα δείχνουν ο Αργεντινός δεν θα ανανεώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν και η μεγάλη αντίπαλος της Αλ Νασρ επιθυμεί να «απαντήσει» με το δικό της μεγάλο «μπαμ». Και για να το κάνει αυτό προτίθεται, σύμφωνα με τον Ιταλό Ρούντι Γκαλέτι, να προσφέρει στον 35χρονο 450 εκατομμύρια ευρώ για έναν χρόνο (!), περίπου τα διπλάσια δηλαδή από όσα λαμβάνει ο CR7.

🚨💥 EXCL |#Messi-#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.



⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.



🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd