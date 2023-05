Τέμπας: «Η επιστροφή του Μέσι εξαρτάται από τις πωλήσεις της Μπαρτσελόνα»

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, μίλησε ακόμα μια φορά για το... πολυσυζητημένο ζήτημα της επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα και τόνισε πως οι Καταλανοί θα πρέπει πρώτα να πουλήσουν ποδοσφαιριστές.

Είναι πλέον δεδομένο πως ο Λιονέλ Μέσι θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν και μένει να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει στα χέρια του μυθική πρόταση από την Αλ Χιλάλ, η Ίντερ Μαϊάμι παραμένει στο «κόλπο», ενώ φυσικά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα.

Φυσικά για να μπορέσουν οι Μπλαουγκράνα να ρίξουν την μεγάλη βόμβα και να ικανοποιήσουν την επιθυμία των οπαδών τους θα πρέπει πρώτα να φτιάξουν τον... ισολογισμό τους. Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, μίλησε ακόμα μια φορά για την ενδεχόμενη επιστροφή του Pulga στους Καταλανούς και τόνισε πως η Μπαρτσελόνα θα πρέπει πρώτα να πουλήσει ποδοσφαιριστές, ενώ ο Αργεντινός πρέπει να συμβιβαστεί με αρκετά μικρότερο συμβόλαιο σε σύγκριση με τις απολαβές του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

«Για να πάρει η Μπαρτσελόνα τον Μέσι, θα πρέπει να του δίνει μισθό πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτόν που λαμβάνει στην Παρί Ζεν Ζερμέν. Επιπλέον, η επιστροφή του εξαρτάται από το αν θα υπάρξουν πωλήσεις παικτών. Ωστόσο, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα πάρει αρκετά εκατομμύρια από πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Χαβιέρ Τέμπας.

🎙️🚨| Javier Tebas: “If Barca signs Messi, his salary will be less than what it is at PSG, and his return is conditional on selling players. I think that Barca will get a GOOD AMOUNT from selling players this summer.” #fcblive 👀 pic.twitter.com/M4pzDsUgnY