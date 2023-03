Οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν όπως είχαν προαναγγείλει αποδοκίμασαν τον Λιονέλ Μέσι πριν από το παιχνίδι με τη Ρεν, με αρκετούς όμως να δείχνουν την στήριξη τους και να τον χειροκροτούν.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει μπει στο... στόχαστρο των οργανωμένων οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν για τις μέτριες εμφανίσεις για ακόμα μια σεζόν. Οι Ultras των πρωταθλητών Γαλλίας σκόπευαν να τον αποδοκιμάσουν πριν τη σέντρα του εντός έδρας αγώνα με τη Ρεν και το έκαναν.

Κατά την ανάκρουση της ενδεκάδας της Παρί μερίδα οπαδών αποδοκίμασε των Αργεντινό, όμως αρκετοί φίλοι της ομάδας έδειξαν την αντίθεση τους με τους οργανωμένους και χειροκρότησαν τον Pulga.

Audible booing (but also cheering) around the Parc des Princes as Lionel Messi’s name is announced among the starters.



