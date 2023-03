Ο Λοΐς Οπεντά της Λανς σημείωσε τρία γκολ μέσα σε 4,5 λεπτά και πέτυχε το γρηγορότερο χατ τρικ των τελευταίων 50 σεζόν στην Ligue 1.

Ο Λοΐς Οπεντά έκανε μία εξωπραγματική εμφάνιση απέναντι στην Κλερμόν στο εκτός έδρας παιχνίδι της Λανς σκοράροντας τρία τέρματα μεσα σε μόλις 4,5 λεπτά (!!) όχι μόνο καθαρίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι για την ομάδα του, αλλά σπάζοντας κι ένα ιστορικό ρεκόρ για την λίγκα.

Το χατ τρικ που σημείωσε μέσα σε 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε από το 2005, όταν ο Ματ Μουσιλού είχε σκοράρει με την φανέλα της Λιλ τρία γκολ κόντρα στην Ιστρ σε διάστημα 4 λεπτών και 34 δευτερολέπτων τον Απρίλιο του 2005. Πλέον, ο 23χρονος Βέλγος επιθετικός είναι κάτοχος του ρεκόρ για το γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία της Ligue 1 τις τελευταίες 50 σεζόν.

