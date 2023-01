Παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι για το επόμενο εξάμηνο, τουλάχιστον, ο Χακίμ Ζίγιεχ ως δανεικός από την Τσέλσι.

Μπορεί να χρειάστηκε να κάνει υπομονή αλλά πλέον ο Χακίμ Ζίγιεχ ξέρει πως για το υπόλοιπο της σεζόν τουλάχιστον θα φορά τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Κι αυτό διότι μετά από μια έντονη ημέρα διαπραγματεύσεων οι Παριζιάνοι ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για τον δανεισμό του.

Πρόκειται για απλό δανεισμό ως το καλοκαίρι χωρίς οψιόν αγοράς, με τον Μαροκινό να έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και να είναι έτοιμος να υπογράψει στους Πρωταθλητές Γαλλίας.

PSG are set to sign Hakim Ziyech, here we go! Deal agreed and unlocked on a loan move until June, NO buy option clause included. 🚨🔴🔵🇲🇦 #PSG



Paris Saint-Germain have deal in place with Chelsea, medical done.



Ziyech only wanted PSG.



✈️ Boarding > Paris @TurkishAirlines pic.twitter.com/CgV6OBfJTV