Με επτά αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ερίκ Μπεϊγί για το μαρκάρισμα που είχε κάνει στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα Ιέρ στέλνοντας τον αντίπαλό του στο νοσοκομείο.

Ο Μούσα Εντιαγέ είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά από το σκληρό μαρκάρισμα του Ιβοριανού στόπερ της ομάδας της Μασσαλίας, ο οποίος φυσικά αποβλήθηκε, και είχε διακομισθεί μάλιστα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

“Right lads. I know it’s only Hyères. Fourth division, but they’ll be up for this. Let’s not be on the receiving end of an upset. Keep it tight for the first twenty.”



Eric Bailly fifteen minutes in:



