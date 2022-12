Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με γκολ του Μπαπέ στις καθυστερήσεις του αγώνα της Στρασμπούργκ, όμως ο Νεϊμάρ δεν ήταν εκεί για να το δει.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ των Παριζιάνων ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι, όμως αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σ' ένα λεπτό (61-62'), η πρώτη για φάουλ και η δεύτερη για θέατρο και αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

Ο Νεϊμάρ αποχώρησε όχι μόνο από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από το γήπεδο σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Canal+ όντας εκνευρισμένος γι' αυτό που του συνέβη στο παιχνίδι. Ουσιαστικό ο Βραζιλιάνος όχι μόνο άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν με δέκα παίκτες με τον τρόπο που προείπαμε, αλλά δεν ήταν καν εκεί να πανηγυρίσει την δύσκολη νίκη που τελικά αυτή πήρε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ στις καθυστερήσεις, αφού είχε αποχωρήσει από το «Παρκ Ντε Πρενς».

Αυτή ήταν η πέμπτη κόκκινη κάρτα του Νεϊμάρ με την Παρί Σεν Ζερμέν στο γαλλικό πρωτάθλημα, επίδοση που τον καθιστά τον παίκτη με τις περισσότερες αποβολές μετρώντας από την μέρα που έκανε ντεμπούτο με τους Παριζιάνους στην Ligue 1.

5 - Neymar has received five red cards since his Ligue 1 debut with Paris in 2017-18, the joint-highest tally in this period. Simulation. #PSGRCSA pic.twitter.com/a6crDvXPqB