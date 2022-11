Μπαπέ: «Ήταν εύκολο να πάω στη Ρεάλ, το να κερδίσω στο Παρίσι όμως θα είναι πιο ξεχωριστό»

Σε συνέντευξή του στο Sports Illustrated ο Κιλιάν Μπαπέ αναφέρθηκε στο ζήτημα της παραμονής του στην Παρί Σεν Ζερμέν, το Μουντιάλ του 2018 και τα ρατσιστικά σχόλια που έχει δεχθεί.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, λίγο πριν την επιστροφή του σε Μουντιάλ, μίλησε σε συνέντευξή του στο Sports Illustrated για την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν και το «όχι» στη Ρεάλ Μαδρίτης, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και τα ραστιστικά σχόλία που έχει δεχθεί κατά καιρούς.

«Στο Παρίσι, το βιβλίο είναι εντελώς λευκό. Είναι ευκαιρία και πρέπει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Φυσικά, ήταν πιο εύκολο να πάω στη Ρεάλ. Αλλά έχω αυτή τη φιλοδοξία. Είμαι Γάλλος. Είμαι παιδί του Παρισιού και το να κερδίσω στο Παρίσι θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Γράφεται το όνομά σου στην ιστορία της χώρας σου για μια ζωή», δήλωσε σχετικά με το φλερτ του με τους Μαδριλένους και την απόφασή του να παραμείνει στους Παριζιάνους ενώ για τις συνομιλίες του με τον Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως: «Ο Μακρόν μού τηλεφώνησε και είπε: "Ξέρω ότι θέλεις να φύγεις. Θέλω να σου πω ότι είσαι σημαντικός για τη Γαλλία. δεν θέλω να φύγεις. Έχεις την ευκαιρία να γράψεις ιστορία εδώ. Όλοι σε αγαπούν". Είπα ότι το εκτιμώ, γιατί είναι πραγματικά τρελό. Ο πρόεδρος σου τηλεφωνεί και σου λέει ότι θέλει να μείνεις».

Kylian Mbappé is the game’s brightest star. He’s made for the world’s biggest stage.



