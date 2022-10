Μια ακραία σύμπτωση συνόδεψε το απευθείας φάουλ του Λιονέλ Μέσι στο Παρί-Νις, αφού τη στιγμή που εκτέλεσε και η μπάλα πήρε τροχιά για το «Γ» της εστίας, εμφανίστηκε στις διαφημιστικές πινακίδες το λογότυπο του «GOAT».

Κάποιοι οπαδοί ίσως να είχαν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν. Με το που έστησε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, όλοι ήξεραν πως μοιάζει με πέναλτι. Κι όταν ήρθε η στιγμή της εκτέλεσης του φάουλ από τον Λιονέλ Μέσι, μέχρι και οι διαφημιστικές πινακίδες επιβεβαίωσαν αυτό που όλοι λίγο ή πολύ παραδέχονται. Πως είναι υποψήφιος GOAT, όπως συμφώνησε και ο χορηγός που εμφανίστηκε με το που η μπάλα έφυγε από τα πόδια του Λέο, δημιουργώντας μια ακραία, αλλά άκρως εντυπωσιακή σύμπτωση.

Ο Μέσι ευστόχησε στο 29' για το 1-0 με το υπ' αριθμόν 60 γκολ από απευθείας φάουλ στην καριέρα του, επίδοση με την οποία βρίσκεται στην 8η θέση all-time.

Even the advertisement board pays respect to the GOAT that is Lionel Messi pic.twitter.com/Mvjc7sXgru