Η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να... αγχώθηκε αλλά νίκησε την αξιόμαχη Μπρέστ στο «Παρκ ντε Πρενς» με 1-0. «Έκρυψαν» τη μπάλα στο γκολ Μέσι και Νεϊμάρ, καθοριστικός ο Ντοναρούμα που απέκρουσε πέναλτι του Σλιμανί.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μερικά 24ωρα μετά τη νίκη επί της Γιουβέντους για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League διεύρυνε το αήττητο σερί της στη Ligue 1, καθώς επικράτησε με 1-0 της μαχητικής Μπρεστ στο «Παρκ ντε Πρενς» και πανηγύρισε την έκτη νίκη της σε επτά παιχνίδια. Ασταμάτητοι ο δημιουργός Μέσι και ο εκτελεστής Νεϊμάρ, «ήρωας» ο Ντοναρούμα που νίκησε τον Σλιμανί από τα έντεκα βήματα.

Oι πρωταθλητές άνοιξαν το σκορ στο 30' μετά από φανταστική έμπνευση του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά με αποδέκτη τον Νεϊμάρ, ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Ο Βραζιλιάνος σταρ ξεπέρασε τον Παουλέτα, έφτασε τα 110 γκολ με τη φανέλα της Παρί και πλέον είναι τέταρτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του πίσω από τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (156), Κιλιάν Μπαπέ (180) και Έντινσον Καβάνι (200). Ο εκ των αρχηγών της «Σελεσάο» έχει δέκα γκολ και επτά ασίστ σε εννέα ματς μέσα στη σεζόν, ενώ ο Μέσι σε επίσης εννέα συμμετοχές έχει τέσσερα γκολ και έξι ασίστ.

⚽ #PSG 1-0 Brest#Neymar finishes with an angled strike shortly after a brilliant Messi assist.



The Brazilian remains in outstanding form.