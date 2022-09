Λιλ: Έκλεισε τον Ουνάς, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό (vid)

Ο διεθνής winger της Νάπολι - που είχε βρεθεί στο στόχαστρο και του Ολυμπιακού - έκλεισε τελικώς για δύο χρόνια στη Λιλ.

Ο 25χρονος Αντάμ Ουνάς άφησε τη Νάπολι για το γαλλικό Πρωτάθλημα. Ο διεθνής Αλγερινός (γεννημένος στη Γαλλία και κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου) επιστρέφει στη Ligue 1 για να φορέσει τη φανέλα της Λιλ . Ο παίκτης που απασχόλησε και τον Ολυμπιακό έκλεισε για 2 χρόνια στη γαλλική ομάδα.

𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐍𝐄: Adam Ounas has signed for Lille on a two-year contract from Napoli.

