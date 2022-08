Ο Νεϊμάρ έκανε like σε ένα tweet που επέκρινε την Παρί Σεν Ζερμέν επειδή έκανε τον Κιλιάν Μπαπέ «αρχιεκτελεστή» στα πέναλτι, μπροστά από τον Βραζιλιάνο φορ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ στάθηκε στα έντεκα βήματα από το τέρμα, αλλά αστόχησε με το σκορ στο 0-0 κόντρα στην Μονπελιέ. Ο Νεϊμάρ από πλευράς του ήταν εύστοχος όταν του δόθηκε η ευκαιρία να μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

«Είναι πλέον επίσημο, ο Μπαπέ είναι ο αρχιεκτελεστής της Παρί», έγραφε το tweet που δημοσίευσε κάποιος χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, με τον Βραζιλιάνο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα να κάνει like και να βάζει «φωτιά» στις φήμες περί τριγμούς στους πρωταθλητές Γαλλίας.

«Σαφώς αυτό είναι θέμα συμβολαίου, γιατί σε κανέναν σύλλογο στον κόσμο που έχει τον Νεϊμάρ δεν θα ήταν ο δεύτερος παίκτης, κανένας. Φαίνεται ότι λόγω της επέκτασης του συμβολαίου, ο Μπαπέ κατέχει την Παρί Σεν Ζερμέν!!!», συνεχίζει το το «τιτίβισμα».

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2