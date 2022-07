Ξεκίνημα στη σεζόν με κούπα για την Παρί Σεν Ζερμέν του Γκαλτιέ, η οποία με τους Μέσι - Νεϊμάρ σε μεγάλα κέφια επικράτησε «σβηστά» 4-0 της Ναντ και κατέκτησε το γαλλικό Super Cup.

Η εποχή Κριστόφ Γκαλτιέ στον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε με τίτλο! Ακόμα και χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ στην αποστολή, οι υπόλοιποι... υπερήρωες των Παριζιάνων αρκούσαν για να ισοπεδώσουν τη Ναντ 4-0 και να κατακτήσουν το γαλλικό Super Cup. Και όπου... ηπερήρωες, βάλτε τους Νεϊμάρ - Μέσι!

Ένα δίδυμο που τη περσινή σεζόν δεν έκανε το προσδοκώμενο «κλικ» για να θυμίσει εποχές... Μπαρτσελόνα, αλλά φέτος ξεκίνησε με τις καλύτερες υποσχέσεις. Με τον Βραζιλιάνο να σκοράρει δις και να μοιράζει ασίστ στον Αργεντινό «μάγο», η νέα και ανανεωμένη Παρί έβγαλε γούστα στο πρώτο επίσημο ματς της νέας σεζόν και ξεκίνησε φορτσάτη με δίψα για ακόμα περισσότερα!

Ο χορός των γκολ μάλιστα δεν άργησε να ανοίξει, αφού μόλις στο 22΄ο Νεϊμάρ με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τετ-α-τετ τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέρασε τον αντίπαλο γκολκίπερ και έγραψε το 1-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Βραζιλιάνος άλλαξε ρόλους και από δημιουργός μετατράπηκε σε εκτελεστή, πετυχαίνοντας φοβερό γκολ με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ στο παραθυράκι.

