Ο Λιονέλ Μέσι μετά από εξαιρετική ντρίμπλα στον τερματοφύλακα της κυπελλούχου Ναντ άνοιξε το σκορ για την πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν στο Super Cup.

Με γκολ ξεκίνησε τη σεζόν ο Λιονέλ Μέσι. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης της πρωταθλήτριας Παρί Σεν Ζερμέν με την κυπελλούχο Ναντ για το Super Cup o Νεϊμάρ με εξαιρετιή κάθετη πάσα έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Αργεντινό σταρ, ο οποίος με το αριστερό «άδειασε» τον τερματοφύλακα Λαφόντ και με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

MESSI WHAT A GOAL IN THE FINAL THE GREATEST OF ALL TIME 😍😍😍pic.twitter.com/zbN7tCJras