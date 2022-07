Παίκτης της Παρί Ζερμέν με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο 20χρονος Γάλλος φορ, Ουγκό Εκιτικέ, με τους Παριζιάνους να ανακοινώνουν τη μεταγραφή του από τη Ρεμς.

Μεταγραφών συνέχεια στην Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ολοκλήρωσε και τυπικά την προσθήκη του 20χρονου wonderkid, Ουγκό Εκιτικέ.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι Παριζιάνοι κατάφεραν να προλάβουν τον ανταγωνισμό και να κλείσουν τη συμφωνία με τη Ρεμς που αφορά δανεισμό του ποδοσφαιριστή με υποχρεωτική οψιόν ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από την πλευρά του ο Γάλλος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Κάπως έτσι οι Παριζιάνοι ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τη γραμμή κρούσης ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αποκτώντας ένα φορ με 20 φορ στο ενεργητικό του κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν.

Πλέον στο Παρίσι βάζουν πλώρη για την ολοκλήρωση του deal με την Ίντερ για τον Μίλαν Σκρίνιαρ, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή των Γάλλων έπειτα από εκείνες των Βιτίνια και Εκιτικέ.

Official, confirmed. Hugo Ekitike has now joined Paris Saint-Germain from Reims, it’s all sealed and completed. 🇫🇷🤝 #PSG



“I decided with my heart, I’m proud to be here at Paris”, Ekitike says. pic.twitter.com/BxLZir88iD