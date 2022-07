Με τα χρώματα της Μαρσέιγ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ματέο Γκεντουζί, μιας και οι Μασσαλοί ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του από την Άρσεναλ και τον απέκτησαν με κανονική μεταγραφή.

Μόνιμη μορφή πήρε η παραμονή του Ματέο Γκεντουζί στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ!

Ο Γάλλος μέσος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τον μονοετή δανεισμό του στους Μασσαλούς, οι οποίοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του και να τον αποκτήσουν από την Άρσεναλ έναντι του ποσού των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά τους, οι Gunners έστειλαν τις ευχές τους στον ποδοσφαιριστή που αποχώρησε και επίσημα από τον σύλλογο έπειτα από μια τετραετία.

Wishing you all the best, Matteo 🤝