Ο Λιονέλ Μέσι την Παρασκευή έκλεισε τα 35 και το γιόρτασε με αγαπημένα του πρόσωπα, με τους Φάμπρεγας και Λουίς Σουάρες να τον τιμούν στην Ίμπιζα με την παρουσία τους, όπως επίσης και με πλήθος παικτών συμπατριωτών του.

Οι δυο κολλητοί του Λίο ήταν παρόντες στο κάλεσμα που έκανε ο GOAT για να γιορτάσει τα 35α του γενέθλια, με τους Σεσκ Φάμπρεγας και Λουίς Σουάρες να τον τιμούν με την παρουσία τους σε αυτή την ιδιαίτερη, για εκείνον, ημέρα.

Ο τρίτος κολλητός του Μέσι, ο Νεϊμάρ, δεν ήταν εκεί, αλλά θα έχει κι εκείνος πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στη ζωή του Αργεντινού.

Ο εορτάζοντας της Παρασκευής είχε κοντά του και αρκετούς ποδοσφαιριστές, συμπατριώτες του, ώστε να χαρεί την ημέρα του με τον καλύτερο τρόπο κι αυτό να του δώσει τη δύναμη για να εμφανιστεί καλύτερος τη νέα σεζόν. Άλλωστε, το αφεντικό της Παρί περιμένει να δει από εκείνον τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του...

