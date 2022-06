Ο Αλέν Μιλιάτσιο, μοναδικός εκπρόσωπος και σύμβουλος του Ζιντάν, διαψεύδει παντελώς τα σενάρια που θέλουν τον πελάτη του να βρίσκεται μια ανάσα από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Αν και σύσσωμος ο γαλλικός Τύπος παρουσιάζει τον «Ζιζού» ως... δεδομένο για την αντικατάσταση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην τεχνική ηγεσία της Παρί Σεν Ζερμέν, έρχεται ο πιο κοντινός του άνθρωπος σε επίπεδο ποδοσφαίρου και διαπραγμάτευσης, ν' ανατρέψει το σκηνικό. Ή να απομακρύνει τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να κλείσει οριστικά το ζήτημα.

Ο Αλέν Μιλιάτσιο, με δηλώσεις του στην Equipe, ανέφερε ότι: «Όλες αυτές οι φήμες που κυκλοφορούν περί συμφωνίας με την Παρί είναι ανυπόστατες. Ούτε ο Ζιντάν, ούτε εγώ έχουμε οποιαδήποτε επαφή με την Παρί Σεν Ζερμέν και τον ιδιοκτήτη της. Άλλωστε, είμαι ο μοναδικός που μπορώ να μιλήσω με τον Ζιντάν και να τον εκπροσωπήσω».

Zinedine Zidane’s advisor Migliaccio tells L’Équipe: “All these rumors about an agreement with PSG are unfounded. Neither Zinedine nor I have been contacted directly by the PSG owner”. 🔴🇫🇷 #PSG



“I’m the only one allowed to speak for Zidane and represent him, as of today”.