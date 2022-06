Η περίπτωση του Ζοσέ Μουρίνιο δεν «παίζει» για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Πορτογάλος θα παραμείνει στη Ρόμα και οι Παριζιάνοι κινούνται για να κλείσουν τον Κριστόφ Γκατιέ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν για το «χτίσιμο» της ομάδας της επόμενης σεζόν και φυσικά σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση του νέου τεχνικού που θα διαδεχτεί τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός τεχνικός μετράει... μέρες στον πάγκο των Παριζιάνων και μετά τη λύση της συνεργασίας τους θα ανακοινωθεί επίσημα ο νέος αθλητικός διευθυντής Λουίς Κάμπος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν υφίσταται κανέναν θέμα Ζοσέ Μουρίνιο. Ο «Special One» θα συνεχίσει του χρόνου το έργο του στη Ρόμα και βρίσκεται εκτός «κάδρου» για την Παρί. Μετά τα «άκυρα» από τον Ζινεντίν Ζιντάν ο Κριστόφ Γκατιέ βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας και είναι πλέον το φαβορί για την αντικατάσταση του Ποτσετίνο.

Paris Saint-Germain won’t go for José Mourinho as manager, he’s staying at AS Roma. Christophe Galtier is top of the list - but still waiting for PSG to contact OGC Nice. 🚨🇫🇷 #PSG



