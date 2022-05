Νεϊμάρ: «Εχω συμβόλαιο με την Παρί, δεν πρόκειται να φύγω»

Καμία τάση φυγής από την Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει ο Νεϊμάρ, ο οποίος δηλώνει πιστός στην ομάδα του μιας και έχει συμβόλαιο έως το 2025.

Ο Βραζιλιάνος αστέρας δεσμεύεται με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2025 (έχει οψιόν για έναν ακόμα χρόνο) και πρωταρχικός του στόχος είναι να συνεχίσει να βρίσκεται στη γαλλική ομάδα μαζί με τον φίλο του Λιονέλ Μέσι και τον Κιλιάν Μπαπέ. Ωστόσο, επιθυμία της διοίκησης είναι να αποδεσμευτεί τον Νεϊμάρ, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας.

Ο Νεϊμάρ όμως μιλώντας στο «Canal+» θέλησε να ξεκαθαρίσει γι' ακόμη μία φορά ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Γαλλίας καθώς στόχος του είναι να κερδίσει περισσότερους τίτλους με τους Παριζιάνους.

«Η φιλοδοξία μου είναι πάντα η ίδια. Να κερδίσω κάθε δυνατό τίτλο. Θέλω να παίξω καλά και να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μου για την επόμενη σεζόν. Πρέπει να είναι με την Παρί. Έχω συμβόλαιο με την ομάδα, οπότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά ο 30χρονος Βραζιλιάνος,

Neymar to Canal+:



on his goals: "My ambition is always the same: to win all possible titles. The Champions League with Paris perhaps? Maybe? No, it has to be with Paris. I have a contract with PSG so there is no other choice. Yes it will be with PSG." pic.twitter.com/X0MW7cCMnG