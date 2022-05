Ο Κιλιάν Μπαπέ αποφάσισε να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν και ο Γάλλος κάλεσε αυτοπροσώπως τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ για να τον ενημερώσει.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε την μεγάλη... ανατροπή, καθώς αποφάσισε να «σπάσει» την προφορική του συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επέκταση της συνεργασίας του με την Παρί Σεν Ζερμέν, με συμβόλαιο το οποίο πιθανότατα θα έχει χρονική ισχύ μέχρι το 2025 και θα του αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, συν 300 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Γάλλος σταρ τηλεφώνησε αυτοπροσώπως στον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ και τον ενημέρωσε πως αποφάσισε να παραμείνει κάτοικος Παρισιού και ο πρόεδρος των «Μερένγκες» με τη σειρά του μετέφερε τα νεότερα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

