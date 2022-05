Οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης τις τελευταίες ώρες ανησυχούν για ενδεχόμενη ανατροπή στην υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ, όμως σε περίπτωση που ο Γάλλος σταρ «σπάσει» τη συμφωνία θα δώσει μεγάλη χρηματική αποζημίωση στους «Μερένγκες».

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ολοκλήρωση του «σίριαλ» του Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος την Κυριακή (22/5) αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του για το μέλλον του και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης φοβούνται μήπως ο διεθνής επιθετικός αλλάξει τα σχέδια του την τελευταία στιγμή και δεχτεί την τελευταία μυθική πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μητέρα του Γάλλου σταρ, Φαϊζά Λαμαρί επιβεβαίωσε πως υπάρχει συμφωνία με τις δυο πλευρές και πλεόν απομένει να μάθουμε ποια θα ενεργοποιήσει ο γιος της. Πάντως σύμφωνα με ρεπορτάζ της Carrusel Deportivo αν ο Μπαπέ αποφασίσει να... σπάσει το «deal» με τους «Μερένγκες» θα πληρώσει ένα μεγάλο χρηματικό «πέναλτι», το οποίο όριζε το συμφωνητικό των δυο πλευρών για όποια πλευρά θα έκανε... πίσω την τελευταία στιγμή.

