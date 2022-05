Η Ρεάλ Μαδρίτης άφησε τον έναν περιμένοντας τον άλλον και τελικά βρέθηκε να έχει χάσει και τον Χάαλαντ και τον Μπαπέ, με αποτέλεσμα να είναι σε πανικό για την ενίσχυση της επίθεσης.

Αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και να προσπαθήσει να τα δώσει όλα για να κάνει τον Μπαπέ συμπαίκτη του Μπενζεμά, προκαλώντας... γαλλικό τρόμο σε κάθε αντίπαλό στην LaLiga και την Ευρώπη.

Είχε πιστέψει πως θα κατάφερνε να ντύσει τον Γάλλο στα λευκά και να τον παρουσιάσει μέσα στο καλοκαίρι, κερδίζοντας όλες τις εντυπώσεις ακόμα και από τη μετακίνηση του Νορβηγού στράικερ από την Ντόρτμουντ στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Χάαλαντ ήταν επίσης στο πλάνο των «μερένγκες», όμως ο σύλλογος της Μαδρίτης αποφάσισε να τον αφήσει σε δεύτερη μοίρα και να παίξει... τα ρέστα της για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Και τώρα... στο μηδέν, μετά τη διαφαινόμενη αλλαγή πλεύσης και την παραμονή του ιστορικού στράικερ της Παρί στο «Παρκ ντε Πρενς».

Ο δημοσιογράφος Ρομέιν Μολινά, αναφέρει ότι στην ισπανική ομάδα αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί σε πανικό αναφορικά με τον άνθρωπο που θα κληθεί να δώσει μεγάλο boost στον Μπενζεμά και την επίθεση.

Οι Πέρεθ και Αντσελότι ήθελαν έναν επιθετικό της πρώτης γραμμής κι όχι απλά κάποιον που θα συμπληρώνει τις θέσεις, οπότε τώρα που οι δύο μεγάλοι στόχοι έχουν πλέον χαθεί, είναι απαραίτητη η άμεση δημιουργία ενός plan b.

