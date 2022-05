Μητέρα Μπαπέ: «Έχουμε συμφωνήσει και με Ρεάλ και με Παρί, οι προτάσεις είναι σχεδόν ίδιες»

Αποκαλυπτικές δηλώσεις από τη μητέρα του Κιλιάν Μπαπέ, η οποία ανέφερε πως ο γιός της έχει έρθει σε συμφωνία με αμφότερα τα κλαμπ και πλέον είναι στο χέρι του να επιλέξει...

Το σίριαλ της υπόθεσης του Κιλιάν Μπαπέ διανύει τα τελευταία του επεισόδια, αφού ο Γάλλος αναμένεται να ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με το μέλλον του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι τότε ωστόσο τα σενάρια θα δίνουν και θα παίρνουν, με τους Γάλλους τις τελευταίες ώρες να κάνουν λόγο για ανατροπή δεδομένων και προθυμία του 23χρονου να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν, απορρίπτοντας έτσι την προσφορά της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σενάρια που φαίνεται να προέκυψαν έπειτα από τη συμφωνία που κατέληξαν οι Παριζιάνοι με την πλευρά του Γάλλου αστέρα, πράγμα που παραδέχθηκε και η ίδια η μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί. Σύμφωνα ωστόσο με τις δηλώσεις της, ο Μπαπέ έχει συμφωνήσει προφορικά και με την πλευρά των Μαδριλένων και πλέον είναι στο χέρι του ποια από τις δυο ομάδες θα επιλέξει προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

«Έχουμε συμφωνία τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Κίλιαν τώρα θα αποφασίσει. Οι δυο προσφορές είναι σχεδόν ίδιες, πλέον είναι στο χέρι του Κίλιαν να πάρει την απόφασή του» ανέφερε χαρακτηριστικά η Γαλλίδα, προτού προσθέσει πως οι Μερένγκες έχουν συμφωνήσει να παραχωρήσουν το 100% των image rights στον γιό της για να τον ντύσουν στα λευκά:

«Ο Μπαπέ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των δικαιωμάτων της εικόνας του στη Ρεάλ, η πρόταση της Παρί ωστόσο σε οικονομικό επίπεδο το εξισορροπεί» ήταν τα λόγια της στο Kora Plus.

Kylian Mbappé’s mother Fayza: “We have an agreement with both Real Madrid and Paris Saint-Germain. Kylian will now decide”, she told @KoraPlusEG. 🚨⭐️ #Mbappé



“The two offers from PSG and Real Madrid are almost identical. It’s up to Kylian now, he will make a decision”. pic.twitter.com/ad1MZ1JhxU