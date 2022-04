Ο Λαβίν Κουρζαβά έφτασε αργοπορημένος στην προπόνηση του Σαββάτου στις εγκαταστάσεις της Παρί και δεν υπήρχε κανείς να του ανοίξει την πύλη για να περάσει και να τρέξει στο γήπεδο.

Απίστευτο περιστατικό το πρωί του Σαββάτου στο προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Λαβίν Κουρζαβά.

Δίχως να έχει διευκρινιστεί αν η πύλη δεν άνοιξε λόγω... τιμωρίας στην αργοπορία του ποδοσφαιριστή ή αν λανθασμένα εκείνη την ώρα δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί για ν' ανοίξει, ο 29χρονος μπακ δεν κατάφερε να μπει στις εγκαταστάσεις.

Έκανε λίγη υπομονή κι όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε λύση, έκανε όπισθεν και έφυγε προς το δρόμο...



Kurzawa late for PSG training & not allowed to enter. https://t.co/Mr9VsJAJQE