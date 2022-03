Καμία πρόθεση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα δεν έχει ο Λιονέλ Μέσι, καθώς σε ανθρώπους του στενού του κύκλου ανέφερε ότι επιθυμεί να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά τον αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της γαλλικής ομάδας. Ενδεικτικό ότι στον αγώνα με την Μπορντό, ο Λιονέλ Μέσι μαζί με τον Νεϊμάρ άκουγαν έντονη γιούχα σε κάθε τους επαφή με την μπάλα, ενώ το προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων γέμισε με γκράφιτι κατά του 34χρονου μεσοεπιθετικού.

Μάλιστα το προηγούμενο διάστημα κυκλοφόρησαν φήμες περί επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ζεράρντ Μορέρο, ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε τηλεφώνησε στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα προκειμένου να μιλήσουν για μια πιθανή επιστροφή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στο «Καμπ Νόου».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει καθώς σύμφωνα με το γαλλικό «RMC», ο Λιονέλ Μέσι δεν ήρθε σε καμία επικοινωνία με την πρώην ομάδα του αλλά ούτε και σκοπεύει να το κάνει, καθώς επιθυμία του δεν είναι άλλη πέρα από το να παραμείνει κάτοικος Παρισιού.

Τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023.

🔴 Leo Messi wants to stay, no contacts with Barça. He understands the anger after the #UCL elimination and wish to play at his best now that he is settled. @Tanziloic 👊🏻🇦🇷