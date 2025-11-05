Ανακούφιση στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Ασράφ Χακίμι, καθώς ο Μαροκινός φαίνεται πως γλίτωσε τα χειρότερα και θα μείνει στα «πιτς» για περίπου δυο μήνες.

Η καρδιά όλων στην Παρί Σεν Ζερμέν σκίρτησε από τον τρομακτικό τραυματισμό του Ασράφ Χακίμι στον αγώνα απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, όταν ο αστράγαλος του Μαροκινού «κλείδωσε» από ένα μαρκάρισμα του Λουίς Ντίας.

Ο μπακ των Παριζιάνων αποχώρησε υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια από το γήπεδο, ενώ οι εικόνες που κυκλοφόρησαν αργότερα όπου τον έδειχναν να στηρίζεται σε πατερίτσες για να περπατήσει ενέτειναν το άγχος γύρω από την κατάστασή του.

Μετά τις εξετάσεις ωστόσο που υποβλήθηκε, το χαμόγελο επέστρεψε στους ανθρώπους της Παρί. Σύμφωνα με «Marca» και «AS», ο Χακίμι απέφυγε τα χειρότερα καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως δεν έσπασε ο αστράγαλός του, κάτι που σημαίνει πως θα αποφύγει το χειρουργείο.

Από εκεί και πέρα ο Χακίμι θα παραμείνεις στα «πιτς» για τους επόμενους δυο μήνες μέχρι να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τις αρχές του 2026.

Όπερ σημαίνει ότι δύσκολα θα προλάβει να βρεθεί στην αποστολή του Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο θα κάνει σέντρα στις 21 Δεκεμβρίου.