Mε πατερίτσες αποχώρησε και προστατευτική μπότα αποχώρησε ο Χακίμι από το γήπεδο, με τους Παριζιάνους να φοβούνται σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού αμυντικού.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Χακίμι δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Λουίζ Ντίας, τον σκόρερ των τερμάτων για τους Βαυαρούς, ο οποίος τού «κλείδωσε» τον αστράγαλο. Ο Μαροκινός σφάδαζε στο χορτάρι από τον πόνο και έφυγε υποβασταζόμενος με δάκρυα στα μάτια, αφήνοντας τον Λουίς Ενρίκε να αγωνιά. Ο Ντίας αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, μετά από παρέμβαση του VAR. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Χακίμι αποχώρησε με προστατευτική μπότα, αλλά και πατερίτσες. Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις, με τους Γάλλους να φοβούνται σοβαρό τραυματισμό.

أشرف حكيمي بالعكازات الطبية بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل



نتمنى لك الشفاء العاجل @AchrafHakimi#PSG #Hakimipic.twitter.com/JMk0EVy27V