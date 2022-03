Ο τρελο-Μάριο, τέτοια μέρα πριν από τρία χρόνια είχε προκαλέσει... παροξυσμό με τον τρομερό πανηγυρισμό του βγάζοντας selfie βίντεο με τους συμπαίκτες του μετά από γκολ με την φανέλα της Μαρσέιγ!

Είναι ένας από τους πανηγυρισμούς που έχουν μείνει στην ιστορία. Και φυσικά ανήκει στον super και... θεότρελο, Μάριο Μπαλοτέλι. Και μπορεί αρκετοί να θυμούνται και την φωτογραφία του Φραντσέσκο Τότι μπροστά από το «πέταλο» των οργανωμένων οπαδών της Ρόμα στο «Ολίμπικο», ωστόσο, το selfie βίντεο του Ιταλού επιθετικού δεν ξεχνιέται.

Έχοντας σκοράρει σε ματς της Μαρσέιγ, σαν σήμερα, 3/3 του 2019, ο Μπαλοτέλι πήγε κατευθείαν σε άνθρωπο πίσω από την εστία, πήρε το κινητό, φώναξε τους συμπαίκτες του και απαθανάτισε τη στιγμή.

Ένα βίντεο – μνημείο από τα πιο αξιοπερίεργα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου! Με μπόλικη τρέλα!

Three years ago today, Mario Balotelli scored for Marseille and hit a selfie for the celebration.



Iconic 🤳



(via @OM_English)pic.twitter.com/OxLHgsGPEe