Χαμογελαστός και με τις μηχανές στο φουλ, ο Νεϊμάρ συμμετέχει πλέον στις κανονικές προπονήσεις της Παρί και βάζει πλώρη για την πρώτη «μάχη» με τη Ρεάλ την προσεχή Τρίτη.

Ο «Νέι» το πρωί της Πέμπτης ήταν παρών με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για ν' ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης της ομάδας.

Απώτερος σκοπός είναι να διατηρηθεί υγιής και να είναι πανέτοιμος όταν η «βασίλισσα» θα επισκεφθεί την πόλη του φωτός στις 15 του μηνός για το πρώτο ματς των «16» του Champions League.

Έχοντας απουσιάσει από τις 28 του Νοέμβρη με πρόβλημα στον αστράγαλο, ο Νεϊμάρ χρειάστηκε να περιμένει κάτι περισσότερο από δύο μήνες, όμως ξεπέρασε ακόμα ένα από τα πολλά προβλήματα με τα οποία έχει έρθει αντιμέτωπος.

