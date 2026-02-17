Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν: Το γκολ του Ντουέ για την ολική ανατροπή
Στο 67ο λεπτό, η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 3-2 ενάντια στη Μονακό με ένα ακόμα γκολ του Ντουέ.
Με τη Μονακό να παίζει με δέκα παίκτες, η Παρί Σεν Ζερμέν κατόρθωσε να φτάσει στην ολική ανατροπή, καθώς μετά την υπέροχη ομαδική προσπάθεια των πρωταθλητών Ευρώπης, ο Ντουέ πέτυχε το δεύτερο γκολ του με εξαιρετικό σουτ στο 67'.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.