Σχεδόν βέβαιη θεωρούν στη Γαλλία την απομάκρυνση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο αναπάντεχος αποκλεισμός της Παρί Σεν Ζερμέν από το Κύπελλο, έκανε ακόμα πιο δύσκολο το μέλλον του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην ομάδα.

Ο Αργεντινός τεχνικός συμπλήρωσε έναν χρόνο στο τιμόνι των Παριζιάνων, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να δείξει σημάδια προόδου, παρά το γεγονός ότι έχει οδηγήσει την ομάδα σε δύο τρόπαια. Το Κύπελλο Γαλλίας την περυσινή σεζόν και το γαλλικό Σούπερ Καπ.

Το συμβόλαιο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο στην Γαλλία θεωρούν βέβαιο ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν η Παρί θα προχωρήσει στην απόλυσή του.

Βέβαια, αν ο 49χρονος τεχνικός καταφέρει αλλάξει τον διακόπτη και στο τέλος κατακτήσει τόσο τον τίτλο του πρωταθλήματος, όσο και του φετινού Champions League, τότε θα επανεξεταστεί το μέλλον του στην ομάδα. Το «ESPN» πάντως αναφέρει ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και ο Έρικ Τεν Χάαγκ βρίσκονται στη λίστα της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την τεχνική ηγεσία, ενόψει της νέας σεζόν.

🚨 Mauricio Pochettino and Erik ten Hag are on a five-man shortlist for the Manchester United job. Ralf Rangnick is also in the running.



United have asked wantaway players including Paul Pogba to delay decisions on their futures until the club pick a new manager.



(Source: ESPN) pic.twitter.com/xbibic0l2e