Ο Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για τρίτη φορά ως προπονητής το Champions League, πιάνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τρία μεγάλα ονόματα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά νικώντας αυτή τη φορά την Άρσεναλ στα πέναλτι, με τον Λουίς Ενρίκε να βάζει το τρίτο Champions League στο παλμαρέ του.

Ο Ισπανός προπονητής είχε κάνει την αρχή με την Μπαρτσελόνα το 2015 και πρόσθεσε ακόμα δύο τίτλους πέρυσι και φέτος, με τη συγκομιδή των τριών τροπαίων να τον φέρνει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Μαζί του, βρίσκονται οι Μπομπ Πέισλι, Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζινεντίν Ζιντάν, με τον πρώτο να έχει τρεις τίτλους με τη Λίβερπουλ (1977, 1978, 1981), τον δεύτερο δύο με την Μπάρτσα (2009, 2011) και έναν με τη Μάντσεστερ Σίτι (2023) και τον Γάλλο το εμβληματικό 3/3 με τη Ρεάλ Μαδρίτης μεταξύ 2016 και 2018.

Φυσικά, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται με πέντε κούπες ο Κάρλο Αντσελότι, που τα κατάφερε σε τρεις περιπτώσεις με τη Βασίλισσα (2014, 2022, 2024) και σε δύο με τη Μίλαν (2003, 2007).