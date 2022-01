Ο Σέρχιο Ράμος λίγα δευτερόλεπτα πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Ρεμς, είχε ξεκινήσει ήδη να πανηγυρίζει.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο παρέταξε τον Σέρχιο Ράμος στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Μαρκίνιος για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν και ο Ισπανός στόπερ δικαίωσε τον προπονητή για την επιλογή του.

Στο 62', έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στην καρδιά της αντιπάλου, η άμυνα της Ρεμς δεν απομάκρυνε σωστά και ο Ράμος κατάφερε με διπλή προσπάθεια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας παράλληλα λογαριασμό με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Μάλιστα, η δίψα του για να σκοράρει ήταν τόση, που άρχισε να πανηγυρίζει πριν καν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μετά το γκολ του Ράμος, οι Παριζιάνοι ανέβασαν στροφές και κατάφεραν στο τέλος να πανηγυρίσουν τη νίκη με το εμφατικό 4-0 επί της Ρεμς.

The joy on the face of Sergio Ramos when he scored his first goal for PSG 😊 pic.twitter.com/yLSmEojEJs