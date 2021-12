Σέρχιο Ράμος: Αποβλήθηκε με δύο κάρτες σε τέσσερα λεπτά (vid)

Ο Σέρχιο Ράμος χρειάστηκε μόλις δυο ματς πρωταθλήματος στη Γαλλία για να πάρει κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε μέσα σε 4' στο ισόπαλο (1-1) παιχνίδι της Παρί απέναντι στην Λοριάν.

Ο άλλοτε ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης αντίκρισε στην 27η κόκκινη κάρτα της καριέρας του και πρώτη στη θητεία του στον σύλλογο του Παρισιού.

Μόλις στο τρίτο του ματς, με λεπτά συμμετοχής που δεν φτάνουν στα 180, ο Σέρχιο Ράμος δεν άργησε να δει τον ρέφερι να του βγάζει δυο κίτρινες και να του δείχνει το δρόμο προς τ' αποδυτήρια νωρίτερα από τους υπόλοιπους.

Ο Ποτσετίνο έβαλε τον Ράμος στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της Τετάρτης κι εκείνος πήρε την πρώτη κίτρινη στο 80', τη δεύτερη στο 85' και αποχώρησε, με την Παρί να βρίσκει στο 90' + 1' το γκολ της ισοφάρισης με τον Ικάρντι για το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση.

🚨⚽| Sergio Ramos' first ever red card for PSG and the 27th of his professional career. pic.twitter.com/Mg59iewGOk