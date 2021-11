Λυών: Κλείνει προσωρινά το γήπεδο της για το μπουκάλι στον Παγιέ (vid)

Προσωρινό «λουκέτο» μπαίνει στην έδρα της Λυών, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για το μπουκάλι στον Ντμίτρι Παγιέ στο ματς με τη Μαρσέιγ.

Στο ντέρμπι μεταξύ Λυών και Μαρσέιγ, ο Παγιέ δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι από οπαδούς των γηπεδούχων με το ματς να μην ολοκληρώνεται τελικά ποτέ. Ο ανεγκέφαλος οπαδός συνελήφθη και οι «λιονέ» καταδίκασαν απερίφραστα την ενέργειά του ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία.

Από την πλευρά της η πειθαρχική επιτροπή της Ligue 1 αποφάσισε προσωρινά να κλείσει την έδρα της Λυών μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών για το περιστατικό με το μπουκάλι.

Πλέον άπαντες στη Γαλλία περιμένουν την απόφαση της Λίγκας για το αν η «Groupama Arina» θα ανοίξει και μετά τις 8 Δεκεμβρίου που θα ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες, ώστε να αποφασιστεί τελικά και η οριστική τύχη του αγώνα.

Dimitri Payet being struck with an object thrown from the crowd... another embarrassing and disgusting incident in ligue 1 this season #LyonOM pic.twitter.com/g0iSSSe79Y