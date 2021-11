Λυών - Μαρσέιγ: Συνελήφθη ο οπαδός που πέταξε το μπουκάλι στον Παγιέ (vid)

Ο ανεγκέφαλος που πέταξε μπουκάλι, χτύπησε τον Παγιέ και οδήγησε το Λυών - Μαρσέιγ σε αναβολή συνελήφθη από την Αστυνομία. Προσπάθεια για επανεκκίνηση του ματς έκανε ο Ζαν Μισέλ - Ολάς, δίχως όμως αποτέλεσμα...

Ακόμα ένα ματς στο γαλλικό πρωτάθλημα για φέτος διαταράσσεται από οπαδό και οδηγείται σε αναβολή...

Το Λυών - Μαρσέιγ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στο γήπεδο, αφού ένας ανεγκέφαλος κατάφερε να πετύχει τον Παγιέ με μπουκάλι στο κεφάλι, τη στιγμή που εκείνος κατευθυνόταν προς το κόρνερ για την εκτέλεση της στατικής φάσης.

Έπειτα από δυο ώρες διαβουλεύσεων αποφασίστηκε η αναβολή του ματς, με τον ανεγκέφαλο που πέταξε το μπουκάλι να συλλαμβάνεται από τις Αρχές.

«Με κλειστό κύκλωμα 350 καμερών θα ήταν αδύνατο να μην εντοπιστεί» ανέφερε ο ισχυρός άνδρας των «λιονέ», Ζαν Μισέλ - Ολάς, ο οποίος έκανε μεγάλη προσπάθεια για επανεκκίνηση του ματς, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Dimitri Payet being struck with an object thrown from the crowd... another embarrassing and disgusting incident in ligue 1 this season #LyonOM pic.twitter.com/g0iSSSe79Y