Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Νεϊμάρ χρειάστηκε... ασπίδα για να εκτελέσει ένα κόρνερ

Κυριολεκτική... ασπίδα προστασίας χρειάστηκε ο Νεϊμαρ τη στιγμή εκτέλεσης κόρνερ, προκειμένου να γλιτώσει από τα μπουκάλια που εκτόξευαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ.

Καθόλου φιλική δεν ήταν η υποδοχή που επιφύλασσαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ στους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, με όσους βρέθηκαν στις κερκίδες του «Βελοντρόμ» να δημιουργούν εξ αρχής εχθρικό κλίμα για τους Παριζιάνους.

Ξεχωριστή θέση μάλιστα στις... καρδιές των Μασσαλών είχε ο Νεϊμαρ, ο οποίος τα «άκουγε» σε κάθε άγγιγμα της μπάλας και ήταν φανερό πως συνιστούσε ξεκάθαρο στόχο για την αντίπαλη εξέδρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε και το κύμα... μπουκαλιών που δέχθηκε όταν πήγε να εκτελέσει κόρνερ! Ο Βραζιλιάνος έστησε τη μπάλα στο σημείο και έδωσε ασυνείδητα το έναυσμα για ρίψεις αντικειμένων προς το μέρος του, με τους φιλοξενούμενους να επιστρατεύουν κυριολεκτικά... ασπίδες για να τον προστατέψουν.

Δείτε την εικόνα:

Neymar needed protection while taking his corner because bottles were thrown on the pitch in Le Classique 😳 pic.twitter.com/bnfpDZwwJi