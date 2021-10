Μπαπέ: «Η απόφαση μου να φύγω δεν έχει αλλάξει ακόμα και μετά την άφιξη του Μέσι»

Ο Κίλιαν Μπαπέ έσπασε την σιωπή του με τη συνέντευξη που παραχώρησε στην «L'Equipe», δείχνοντας γι' ακόμη μία φορά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Παρί για λογαριασμό της Ρεάλ.

Ο νεαρός Γάλλος επιθετικός συνεχίζει τις συνεντεύξεις στη Γαλλία, καθώς μετά τα όσα ανέφερε στο «RMC Sport» για το μέλλον του, άνοιξε τα χαρτιά του και στην «L' Equipe».

Ετσι λοιπόν ο Κιλιάν Μπαπέ, τόνισε πως ναι με θα σεβαστεί το συμβόλαιο του και θα δίνει το καλύτερο του εαυτό για όσο καιρό ακόμα βρίσκεται στην Παρί, ωστόσο εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ.

«Όταν ο πρόεδρος της ομάδας σου δηλώνει δημοσίως πως δεν θα σε αφήσει να φύγεις, σε στενοχωρεί λίγο. Δεν θα σας πω ψέματα, είπα στον εαυτό μου πως: "Αν δεν μείνω ελεύθερος, τότε τι θα γίνει με μένα;". Αν έφευγα το καλοκαίρι που μας πέρασε θα το έκανα μόνο για να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δεν πρόκειται ποτέ να δείτε να έχω περίεργη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο, επειδή έμεινα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ήρθα εδώ ενώ ήμουν 18 χρονών και έχω πετύχει εκπληκτικά πράγματα. Δεν ξέρω το τι θα γίνει στο μέλλον. Αν μου έλεγαν πως κάποια στιγμή ο Μέσι θα παίξει στην Παρί, τότε δεν θα τον πίστευα.

Δεν έχω αλλάξει την απόφασή μου, λόγω της άφιξης του Λιονέλ Μέσι. Είναι προνόμιο να έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ μας, αλλά έχω πάρει τις αποφάσεις μου και το έχω σκεφτεί πολύ.

Mbappé to L’Équipe: “When I say leave, I’m talking about Real Madrid. Real made an offer. I thought that my time at PSG was over. Leaving was the logical next step”. 🚨⚪️ “Other clubs? NO. I am attached to Paris, and if I had left this summer it would have only been for Real”. pic.twitter.com/rKIy9M6Nak

Πριν από το Euro, είπα στην διοίκηση ότι δεν θέλω να ανανεώσω και μετά το Euro είπα ότι θέλω να φύγω. Η φιλοδοξία μου ήταν να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά χέρι -χέρι. Οταν είπα ότι θέλω να αποχωρήσω, θα το έκανα για την Ρεάλ. Εκείνη μου έκανε προσφορά. Θεώρησε ότι ο χρόνος μου στην Παρί τελείωσε. Το να αποχωρήσω ήταν το επόμενο λογικό βήμα στην καριέρα μου», ήταν τα λόγια του Μπαπέ στο γαλλικό Μέσο για το μέλλον του, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Νεϊμάρ και την παρεξήγηση που είχε προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες.

«Ναι, αποκάλεσα τον Neymar "χαζό" επειδή δεν ήμουν ευχαριστημένος με μια πάσα. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό, αμέσως μετά, του μίλησα για αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν υπήρξε τίποτα παραπάνω».

Kylian Mbappé to L’Équipe: “Yes, I called Neymar ‘bum’ because I wasn’t happy with a pass. These are things which happen all the time in football. That’s why, right after, given how it blew up, I spoke to him about it. This happens because we want to win. That’s it - no issue”. pic.twitter.com/DMiBkLpWbo