Νεϊμάρ: Ξέσπασε κατά της κίτρινης στον Πακετά για διακωμώδηση μετά από ευφάνταστη ντρίμπλα (vids)

Η Στεφανί Φραπάρ τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Λούκας Πακετά για την προσπάθειά του να ντριμπλάρει αλά... ουράνιο τόξο τον αντίπαλό του και ο ομοιοπαθής στο παρελθόν Νεϊμάρ, «απασφάλισε» μέσω Instagram, δηλώνοντας ότι το «όμορφο παιχνίδι» έχει τελειώσει.

Το «jogo bonito» που εισήγαγαν οι Βραζιλιάνοι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το άθλημα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει ποινικοποιηθεί για τα καλά, με τις ευφάνταστες ντρίμπλες και τα «τσαλίμια» ανεξαρτήτως εθνικότητας του παίκτη να συνιστούν συχνά διακωμώδηση του αθλήματος και κατά συνέπεια παράβαση που τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί με πρωταγωνιστή τον σύγχρονο μετρ του είδους, Νεϊμάρ τον Νοέμβριο του 2020 κόντρα στη Μονπελιέ, κάτι τέτοιο συνέβη ξανά και στο ματς της Λυών κόντρα στην Τρουά με τον Λούκας Πακετά.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα και με τη νίκη να έχει «κλειδώσει» για τους Λιονέ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επιχείρησε τη διάσημη ντρίμπλα αλά ουράνιο τόξο, με τη ρέφερι της αναμέτρησης, Στεφανί Φραπάρ να διακόπτει το ματς και να του δείχνει την κίτρινη κάρτα.

Ο Πακετά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια τέτοια κίνηση τον έβαλε στο μπλοκάκι της διαιτητή, ούτε και ο συμπατριώτης του, Νεϊμάρ, ο οποίος ξέσπασε μέσω Instagram κατακρίνοντας τον παρών κανονισμό περί διακωμώδησης του αθλήματος και τονίζοντας ότι «το όμορφο παιχνίδι έχει τελειώσει».

«Αυτό το επεισόδιο είναι πάρα, πάρα πολύ λυπηρό, να δέχεσαι κάρτα για μία ντρίμπλα. Η τεχνική κίνηση λειτουργεί ως λύση, ανεξάρτητα από το πού γίνεται ή σε ποιο λεπτό την επιχειρεί ο παίκτης. Το ίδιο πράγμα συνέβη σε μένα την περασμένη σεζόν. Φέτος, συνέβη στον Πακετά. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τους λόγους. Το περίφημο "Jogo Bonito" έχει τελειώσει. Απολαύστε το όσο ακόμη διαρκεί».



Lucas Paqueta booked for showing “a lack of respect” by attempting a rainbow flick during Lyon’s game with Troyes. Same thing happened to Neymar before. Absolute joke; how can you police a little fun? pic.twitter.com/pbBUWAEFBK