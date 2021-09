Παρί - Λυών: Δοκάρι ξανά ο Μέσι με τρομερή εκτέλεση φάουλ (vid)

Δεύτερο δοκάρι σε δύο ματς για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος άγγιξε και πάλι το πρώτο του γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν με φοβερή εκτέλεση φάουλ.

Το πλησίασε κόντρα στη Μπριζ με φοβερό πλασέ, το άγγιξε στο ντέρμπι κόντρα στη Λυών, αλλά βρήκε και πάλι δοκάρι. Ο Λιονέλ Μέσι πήγε για ένα καταπληκτικό πρώτο γκολ με την Παρί Σεν Ζερμέν με απευθείας φαουλάρα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στη συμβολή των δοκών. Λίγο νωρίτερα, ο Αργεντινός σταρ έχασε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία σε open play, με τον Νεϊμάρ να του πασάρει υπέροχα με τακουνάκι και να τον βγάζει προ του Λοπές, αλλά ο Λέο νικήθηκε από τον Πορτογάλο κίπερ.

Δείτε τις δύο μεγάλες φάσεις του Μέσι:

Incredible play from Ney and Messi almost has his first goal... pic.twitter.com/pmTxGJDKz5