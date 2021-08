Λιλ: Μετά το «ναυάγιο» με Βλαχοδήμο, απέκτησε τον Γκρμπιτς (pic)

Η Λιλ ήρθε σε συμφωνία με την Ατλέτικο για την απόκτηση του Ίβο Γκρμπιτς, με τη μορφή δανεισμού, μετά το «ναυάγιο» με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Λιλ και Μπενφίκα, ήταν σε ανοικτή γραμμή το τελευταίο διάστημα προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ο 27χρονος πορτιέρε ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει στους πρωταθλητές Γαλλίας, αλλά τελικά η Μπενφίκα σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Λιλ έστρεψε αλλού το ενδιαφέρον της και κατέληξε στον Ίβο Γκρμπιτς της Ατλέτικο. Οι δύο ομάδες συμφώνησαν σε όλα για τον μονοετή δανεισμό του κι έτσι ο 25χρονος Κροάτης κίπερ ετοιμάζει βαλίτσες για Γαλλία, προκειμένου να καλύψει το κενό στον «άσο» της ομάδας, μετά την πώληση του Μάικ Μενιάν στη Μίλαν.

After negotiations collapsed with Benfica for Vlachodimos, Lille have now reached an agreement with Atletico Madrid for Ivo Grbić as new goalkeeper. 🤝🇫🇷 @mattemoretto #transfers



Deal set to be completed today on loan. Green light arrived from Atléti.