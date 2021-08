Μέσι - Παρί: Μπέρδεμα με την άφιξη του Αργεντινού στο Παρίσι

Μπέρδεμα με την άφιξη του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι! Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Equipe, ο Αργεντινός βρίσκεται ακόμη στη Βαρκελώνη και δεν θα ταξιδέψει εντός της Δευτέρας (9/8), ενώ σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σιρά βρίσκεται ήδη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Στο ρυθμό του Λιονέλ Μέσι κινείται το Παρίσι, αλλά ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Αργεντινός βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα όπως αναμενόταν σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ των μεγάλων γαλλικών media.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας, Equipe, η οποία έχει καλές πηγές στην Παρί Σεν-Ζερμέν, ο 34χρονος Αργεντινός βρίσκεται ακόμη στη Βαρκελώνη και δεν θα ταξιδέψει εντός της Δευτέρας (9/8) για το Παρίσι.

«Ενώ οι φήμες για την άφιξη του Μέσι στο Παρίσι συνεχίζονται, δεν υπάρχουν νεότερα. Ο Αργεντινός ήταν ακόμη στη Βαρκελώνη το πρωί. Γνωρίζει ότι η Παρί τον περιμένει, αλλά δεν θέλει να βιαστεί για να τακτοποιήσει το μέλλον του, μετά τις τελευταίες έντονες μέρες», υποστήριξε ο Φλοράν Τορσού με την Equipe να συμπληρώνει ότι δεν επίκειται ταξίδι του Pulga εντός της μέρας.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο Μέσι ήδη έχει προσγειωθεί στο Παρίσι και μέσα στις επόμενες ώρες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Παρί Σεν-Ζερμέν.

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers