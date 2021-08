Ο αδερφός του Εμίρη του Κατάρ επιβεβαίωσε την μεταγραφή του Μέσι στην Παρί (pic)

O αδερφός του Εμίρη του Κατάρ επιβεβαίωσε τη συμφωνία της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός αστέρας φέρεται να αποδέχτηκε την πρόταση της Παρί για 2+1 χρόνια, με τις υπογραφές να αναμένονται εντός στο Σαββατοκύριακο και τις απολαβές του να ανέρχονται στα 40-50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών επιβεβαίωσε και ο Χαλίντ Μπιν Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Τάνι, ο αδελφός του Εμίρη του Κατάρ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Παρί, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί επίσημα, ανακοινώσεις αργότερα».

Στη συνέχεια μάλιστα ανήρτησε νέα φωτογραφία στο Twitter με τον Σέρχιο Ράμος να αγκαλιάζει τον Λιονέλ Μέσι λέγοντας πως: «Στην Πόλη του Φωτός, 8 Champions League», όσα δηλαδή έχουν κατακτήσει οι δύο με Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII